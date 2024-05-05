Захарова пообещала ответ РФ на враждебные действия со стороны Прибалтики

В апреле депутат Сейма, глава Комиссии по вопросам гражданства, миграции и сплочению общества, экс-глава конституционного суда Латвии Гунарс Кутрис сообщил «Известиям» о намерении властей страны выслать 24 россиянина. Еще в январе Захарова заявила, что в России приняты все необходимые меры для поддержки сограждан, которых планируют депортировать из Латвии. Говоря об Эстонии, она отметила, что руководство берет пример с гитлеровцев в своей маниакальной русофобии.