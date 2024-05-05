Правительство Израиля запретит крупнейший арабский телеканал

Он отметил, что порой Израиль «получал огромную выгоду» от Al Jazeera. Эта телевизионная сеть стала одной из первых, где регулярно появлялись израильские спикеры, в том числе Нетаньяху. Кроме того, указал он, англоязычная версия телеканала отличается от арабской Al Jazeera: на ее карте обозначены Израиль, сектор Газа и Западный берег реки Иордан, фактически, не признавая существование единой Палестины. «[Но] во время интифад, во время войны существует устойчивое ощущение, что “Аль-Джазира”, как станция, болеет за врагов Израиля», — пояснил Альтерман.