Кабмин Чехии официально отозвал посла из России

Глава МИД проинформировал также, что представитель Чехии не примет участие в предстоящей 7 мая инаугурации президента РФ Владимира Путина. «Не думаю, что нынешнее состояние отношений между Чехией и Россией соответствуют тому, чтобы наш действующий временный поверенный в делах, которым является господин Ондржейка, представлял Чехию на такой церемонии», — сказал министр.