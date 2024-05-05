Кабмин Чехии официально отозвал посла из России

МИД Чехии, отвечая на соответствующий вопрос агентства, проинформировал, что Пивонька покинет пост посла в конце мая. Министр иностранных дел республики Ян Липавский выразил ему ранее благодарность за проделанную работу в Москве.
Посольство Чехии в РФ после отъезда Пивоньки в Прагу фактически возглавляет временный поверенный в делах Ян Ондржейка. Чешские власти планируют направить в Москву, отношения Праги с которой в последние годы значительно обострились, нового посла. Чешские СМИ сообщили ранее, что этот пост может занять бывший заместитель министра обороны республики Даниэл Коштовал.
Между тем Липавский, выступая по телеканалу Nova, сказал: «Мы [МИД] интенсивно работаем [над поиском] нового посла. Нынешний посол уже отозван. Верю, что новый посол однажды появится [в РФ]». Он отказался прогнозировать, в какие сроки чешский посол прибудет в Москву.
Глава МИД проинформировал также, что представитель Чехии не примет участие в предстоящей 7 мая инаугурации президента РФ Владимира Путина. «Не думаю, что нынешнее состояние отношений между Чехией и Россией соответствуют тому, чтобы наш действующий временный поверенный в делах, которым является господин Ондржейка, представлял Чехию на такой церемонии», — сказал министр.