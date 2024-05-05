Си Цзиньпин прибыл в Париж с официальным визитом

По информации Bloomberg, Пекин намерен показать странам ЕС, что предлагает гораздо больше экономических возможностей для них, чем США. По словам источников агентства, французский президент намерен углубить свои личные связи с китайским лидером и обратиться к нему с просьбой убедить Владимира Путина положить конец конфликту на Украине. Макрон также стремится привлечь инвестиции Китая в производство аккумуляторов для электромобилей в стране.