Axios узнал о приостановке отправки военной помощи США Израилю

Израиль ведет подготовку к операции в Рафахе на юге сектора Газа, как заявил 5 мая министр обороны страны Йоав Галант, она будет проведена в ближайшем будущем, поскольку ХАМАС «не намерен заключать с нами какие-либо соглашения». Речь идет о переговорах по временному прекращению огня и обмену израильских заложников на палестинских заключенных. 4—5 мая в Египте (он вместе с Катаром и США являются посредниками в процессе обсуждения сделки) состоялся очередной раунд переговоров с ХАМАС (без участия Израиля). Его результаты неизвестны.