Мадуро заявил о подготовке США Гайаны для нападения на Венесуэлу

Позже, 6 декабря, Мадуро сообщил о мобилизации вооруженных сил страны и объявил о присоединении Эссекибо, который фактически является территорией соседней Гайаны. Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы в тот же день одобрили в первом чтении закон о защите региона, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, включает активацию плана социальной помощи всему населению этих земель, перепись и выдачу документов.