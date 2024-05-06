В МИД отметили необходимость наращивать ракетный арсенал

«Сейчас мы находимся в стадии открытого противостояния, которое, я надеюсь, не выльется в прямой вооруженный конфликт. По его итогам надо будет всесторонне оценить фактор западной коалиции в контексте дальнейших шагов по укреплению обороноспособности страны, включая наращивание ракетного арсенала, чтобы отбить охоту у любого потенциального противника испытывать Россию на прочность», — сказал Машков.
«Сейчас российским руководством много делается на этом направлении, но, видимо, потребуется еще больше усилий для купирования возрастающих угроз, исходящих от коллективного Запада во главе с США», — добавил он.
По его словам в последние годы «наблюдается значительное увеличение роли ракетных вооружений в военных стратегиях ключевых региональных игроков».
«Технический прогресс и внедрение новых технологий привели к качественному улучшению всех основных характеристик ракет — от тактических до межконтинентальных. Наряду с дальностью и массой полезной нагрузки на первый план выходят возрастающая точность, скорость и способность преодолевать системы ПРО», — сказал Машков.
По его словам, «совокупность этих показателей многократно увеличивает возможности государств поражать критически важные военные и инфраструктурные объекты в глубине территории противника и наносить стратегические удары, независимо от того, несут ракеты оружие массового уничтожения или нет».
«Все эти факторы, включая глобальную ПРО США, национальные ракетные потенциалы соседей и не только и связанные с ними риски и угрозы, необходимо будет учитывать в нашей ракетной стратегии», — пояснил Машков.