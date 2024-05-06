В МИД отметили необходимость наращивать ракетный арсенал

«Сейчас мы находимся в стадии открытого противостояния, которое, я надеюсь, не выльется в прямой вооруженный конфликт. По его итогам надо будет всесторонне оценить фактор западной коалиции в контексте дальнейших шагов по укреплению обороноспособности страны, включая наращивание ракетного арсенала, чтобы отбить охоту у любого потенциального противника испытывать Россию на прочность», — сказал Машков.