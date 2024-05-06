В МИД рассказали о роли ракетных потенциалов в стратегической стабильности

РФ и США запустили регулярный диалог по стратегической стабильности после встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве летом 2021 года. В развитие встречи, в Женеве прошли несколько раундов межведомственных консультаций РФ и США по стратегической стабильности. По итогам консультаций, которые состоялись в конце сентября 2021 года, был достигнут прогресс по некоторым вопросам, в том числе о создании двух рабочих групп — «по принципам и задачам будущего контроля над вооружениями» и «по потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект». Однако, после начала российской специальной военной операции на Украине все форматы диалога были свернуты.