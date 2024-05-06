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Си Цзиньпин призвал ЕС углублять стратегическое взаимодействие с Китаем

ПЕКИН, 6 мая — РИА Новости. Китай и ЕС должны углублять стратегическое взаимодействие и укреплять взаимное доверие, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Источник: © РИА Новости

«Китай и ЕС должны твердо придерживаться позиций партнерства, крепко придерживаться диалога и сотрудничества, углублять стратегическое взаимодействие, продвигать стратегическое взаимное доверие…», — приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань в воскресенье прибыл в Париж, начав государственный визит во Францию, который стал первой за пять лет поездкой китайского лидера в эту европейскую страну.

В рамках своего европейского турне, которое продлится 5—10 мая, Си Цзиньпин, помимо Франции, посетит также Сербию и Венгрию.

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