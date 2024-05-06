Си Цзиньпин призвал ЕС углублять стратегическое взаимодействие с Китаем

«Китай и ЕС должны твердо придерживаться позиций партнерства, крепко придерживаться диалога и сотрудничества, углублять стратегическое взаимодействие, продвигать стратегическое взаимное доверие…», — приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань в воскресенье прибыл в Париж, начав государственный визит во Францию, который стал первой за пять лет поездкой китайского лидера в эту европейскую страну.
В рамках своего европейского турне, которое продлится