Еврокомиссия и Польша разрешили спор, тянущийся более шести лет

«Сегодняшний день открывает новую главу для Польши. Мы считаем, что спустя более 6 лет процедура по статье 7 (1) может быть закрыта. Я поздравляю премьер-министра Дональда Туска и его правительство с этим важным прорывом. Это результат их напряженной работы и решительных усилий по проведению реформ. Продолжающееся восстановление верховенства закона в Польше имеет большое значение для польского народа и для нашего Союза в целом. Это является свидетельством устойчивости верховенства закона и демократии в Европе», — прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.