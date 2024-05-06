МИД назвал причиной вызова посла Франции деструктивность линии Парижа

«С российской стороны были изложены принципиальные оценки деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта», — уточнили в министерстве.
Там же указали, что поступает информация о возрастающей вовлеченности Франции в конфликт.
«Подчеркнуто, что попытки французских властей создать своими безответственными заявлениями о возможной отправке западных воинских контингентов на Украину некую “стратегическую неопределенность” для России обречены на провал», — заверили в МИДе, отметив, что цели спецоперации будут выполнены.
Посол Франции в Москве прибыл в МИД РФ ранее днем в понедельник, он пробыл в здании около 40 минут.
Дипломат покинул ведомство, не став комментировать журналистам свой визит.
Леви вызвали в МИД России на фоне резонансных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, который в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на украинскую территорию войск из Европы. После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные разговоры очень опасными.
Также 6 мая МИД Франции сообщил, что Франция не отправляла своих солдат из Иностранного легиона на Украину. В ведомстве назвали подобные сообщения дезинформацией.
До этого, 4 мая, бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что группа французских военных из Иностранного легиона уже принимает активное участие в боях с российскими подразделениями в Донбассе. После этого Песков отметил, что российские военные проверяют эту информацию.