Шольц заявил о 35 тысячах военных ФРГ, готовых помочь союзникам

«Около 35 тысяч немецких военнослужащих готовы оперативно оказать содействие нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации», — приводит пресс-служба его слова.
Шольц также заявил, что немецкие Вооруженные силы будут ориентированы на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы. Он заверил страны Прибалтики в том, что Германия твердо настроена защищать каждый «квадратный сантиметр» территории НАТО.
«Безопасность наших прибалтийских союзников — это наша безопасность. Нападение на вас стало бы нападением и на нас! Этого не должно произойти», — продолжил канцлер.
При этом он отметил, что ситуация в прибалтийском регионе остается напряженной, что побуждает НАТО укреплять свой восточный фланг.
Ранее канцлер заявил, что Берлин готов усилить свой контингент в рамках миссии «Расширенного передового присутствия» НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из пяти-шести тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру.
Премьер прибалтийской республики Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецких военных займет три года. Как сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025—2026 годах, а «в 2027 году немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности».
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность действиями НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания шаги, потенциально опасные для ее интересов.