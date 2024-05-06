Шольц заявил о 35 тысячах военных ФРГ, готовых помочь союзникам

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность действиями НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания шаги, потенциально опасные для ее интересов.