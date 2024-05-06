Госдеп США заявил о признании Путина президентом России

Миллер отрицательно ответил на вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты представлены на инаугурации Путина 7 мая. Когда одна из журналисток уточнила, означает ли это, что Вашингтон бойкотирует церемонию, представитель Госдепа сказал: «Нашего представителя там не будет. Вы можете сделать выводы сами».
Выборы в России проходили
В Белом доме США и Госдепартаменте ранее уже заявляли, что считают избирательный процесс в России недемократическим; по словам советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, «выборы не соответствовали каким-либо критериям справедливости». Кремль говорил, что категорически не согласен с оценкой США, и российские власти не готовы к ней прислушиваться. В Вашингтоне не стали поздравлять Путина, но подчеркнули при этом, что будут работать, исходя из реальности того, что он является президентом.
6 мая представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступает против участия представителей стран блока в инаугурации. Посетить ее отказались дипломаты из стран Балтии, также не будет представлены Германия и Чехия (накануне Берлин и Прага отозвали своих послов). На церемонию не приедет премьер Армении Никол Пашинян, он встретится с Путиным на следующий день, сообщили в Кремле. По данным Reuters, присутствовать на инаугурации будет французский посол.