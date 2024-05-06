Госдеп США заявил о признании Путина президентом России

В Белом доме США и Госдепартаменте ранее уже заявляли, что считают избирательный процесс в России недемократическим; по словам советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, «выборы не соответствовали каким-либо критериям справедливости». Кремль говорил, что категорически не согласен с оценкой США, и российские власти не готовы к ней прислушиваться. В Вашингтоне не стали поздравлять Путина, но подчеркнули при этом, что будут работать, исходя из реальности того, что он является президентом.