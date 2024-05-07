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Источник: Украина пыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая — РИА Новости. Постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство страны в этом городе обращались в местную мэрию с целью сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Источник: © РИА Новости

«Такие серьезные официальные структуры, как постоянное представительство Украины при ООН, а также украинское генконсульство писали письма в администрацию Нью-Йорка против акции по возложению цветов к памятнику воинам Второй мировой войны и против мемориального шествия», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Нью-Йорке «есть украинские активисты, у которых есть контакты в этих организациях». Как отметил собеседник агентства, миссия Украины в ООН и генконсульство страны обратились также к активистам, чтобы они обвинили шествие в «пророссийской пропаганде».

Как указал источник, это не первая попытка постпредства Украины влиять на решения мэрии Нью-Йорка.

В субботу шествие в память о фронтовиках, организованное «Русской молодежью Америки», прошло через Бруклинский мост, а затем его участники возложили цветы у Бруклинского военного мемориала в преддверии Дня Победы. Как сообщал корреспондент РИА Новости, акцию пыталась сорвать группа провокаторов с антироссийской атрибутикой и украинскими флагами.

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