Источник: Украина пыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

«Такие серьезные официальные структуры, как постоянное представительство Украины при ООН, а также украинское генконсульство писали письма в администрацию Нью-Йорка против акции по возложению цветов к памятнику воинам Второй мировой войны и против мемориального шествия», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в Нью-Йорке «есть украинские активисты, у которых есть контакты в этих организациях». Как отметил собеседник агентства, миссия Украины в ООН и генконсульство страны обратились также к активистам, чтобы они обвинили шествие в «пророссийской пропаганде».
Как указал источник, это не первая попытка постпредства Украины влиять на решения мэрии Нью-Йорка.
В субботу шествие в память о фронтовиках, организованное «Русской молодежью Америки», прошло через Бруклинский мост, а затем его участники возложили цветы у Бруклинского военного мемориала в преддверии Дня Победы. Как сообщал корреспондент РИА Новости, акцию пыталась сорвать группа провокаторов с антироссийской атрибутикой и украинскими флагами.