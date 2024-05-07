Источник: Украина пыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

По его словам, в Нью-Йорке «есть украинские активисты, у которых есть контакты в этих организациях». Как отметил собеседник агентства, миссия Украины в ООН и генконсульство страны обратились также к активистам, чтобы они обвинили шествие в «пророссийской пропаганде».