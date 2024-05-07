Spiegel: внутри ЕС произошел раскол из-за разногласий по инаугурации Путина

«В настоящее время в ЕС наметились существенные разногласия по поводу того, как правильно относиться к приглашениям на церемонию, знаменующую начало пятого срока правления президента России», — пишет издание.
Так, Франция, Венгрия и Словакия хотят отправить своих представителей на церемонию, чтобы сохранить связи с Россией. Германия же, напротив, считает участие в ней неуместным.
Официальный представитель Европейского союза в Москве не будет присутствовать на мероприятии, заявили накануне в Брюсселе. Великобритания также не намерена направлять своего представителя на инаугурацию президента России.
Церемония пройдет в Кремле 7 мая, начало запланировано на 12.00 мск.