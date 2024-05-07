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Его нет. На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. ВСУ не смогут отражать атаки российской армии и защищать небо из-за нехватки боеприпасов, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью N-TV.

Источник: © РИА Новости

«ПВО отсутствует (у Украины — прим. ред.), поэтому Россия практически беспрепятственно использует планирующие бомбы и артиллерию», — сказал он.

Райснер добавил, что Запад не поставляет ВСУ то количество боеприпасов, которое запрашивает украинская армия, более того, делает это не вовремя.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится «за две недели» без помощи Киеву со стороны Запада. Кроме того, глава евродипломатии добавил, что разногласия в США по поводу помощи Киеву и задержка поставок на полгода могут изменить ситуацию «от победы к поражению».