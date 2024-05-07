Его нет. На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится «за две недели» без помощи Киеву со стороны Запада. Кроме того, глава евродипломатии добавил, что разногласия в США по поводу помощи Киеву и задержка поставок на полгода могут изменить ситуацию «от победы к поражению».