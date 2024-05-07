В Германии сделали удивительное заявление о Путине

«В настоящее время происходит именно то, что Шольц якобы пытается предотвратить — Путин выигрывает в этом конфликте. И это происходит на уровне психологии», — пишет издание.
Так, боевой дух ВСУ практически уничтожен, поскольку помощь от Запада поступает с большим опозданием, невзирая на обещания союзников. Солдаты не понимают, почему они должны сражаться в битве, в которой заведомо не могут победить, указывается в статье. Украинцы также живут в постоянном страхе из-за нового указа Зеленского о мобилизации, а тот факт, что президент в целом вынужден был пойти на такие меры, говорит о том, что ситуация стала еще более критичной, пишет Die Welt.
Превосходство ВС России в воздухе стало еще одной причиной, почему ВСУ находятся на грани морального краха, говорится в материале. Зеленский уже очень давно пытается уговорить Германию поставить Киеву ракеты Taurus, которые могли бы, как считают на Украине, в корне поменять ход конфликта. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает категорически против этого шага, так как боится, что украинская армия будет использовать снаряды для нанесения ударов по объектам внутри России, отмечает издание.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится «за две недели» без помощи Киеву со стороны Запада. Кроме того, глава евродипломатии добавил, что разногласия в США по поводу помощи Киеву и задержка поставок на полгода могут изменить ситуацию «от победы к поражению».