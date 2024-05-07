В Германии сделали удивительное заявление о Путине

Так, боевой дух ВСУ практически уничтожен, поскольку помощь от Запада поступает с большим опозданием, невзирая на обещания союзников. Солдаты не понимают, почему они должны сражаться в битве, в которой заведомо не могут победить, указывается в статье. Украинцы также живут в постоянном страхе из-за нового указа Зеленского о мобилизации, а тот факт, что президент в целом вынужден был пойти на такие меры, говорит о том, что ситуация стала еще более критичной, пишет Die Welt.