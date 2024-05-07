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Лукашенко назвал ТЯО оружием сдерживания и защиты

МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тактическое ядерное оружие — это оружие сдерживания и защиты, никто в наступление с ним не пойдет. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: © РИА Новости

«Это оружие сдерживания. Это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет», — заявил Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Победы.

Лукашенко также отметил, что накаляет обстановку расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО в нашем регионе. «Всё это уже у западных и южных границ нашей Беларуси. От отдельных деятелей мы слышим разговоры о войне и ядерных ударах», — подчеркнул президент.

«Мы не собираемся поддаваться на провокации. Мы не собираемся ни с кем воевать. Бросать людей в горнило войны — это не ко мне. Наша задача — если снова вражеский сапог ступит на нашу землю, мы должны нанести врагу неприемлемый ущерб», — добавил Лукашенко.

Лукашенко Александр
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