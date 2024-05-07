Лукашенко назвал ТЯО оружием сдерживания и защиты

Лукашенко также отметил, что накаляет обстановку расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО в нашем регионе. «Всё это уже у западных и южных границ нашей Беларуси. От отдельных деятелей мы слышим разговоры о войне и ядерных ударах», — подчеркнул президент.