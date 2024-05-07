«Игра окончена»: в США предупредили о ядерном уничтожении НАТО

«Я надеюсь, что люди, наблюдающие за этим прямо сейчас, обливаются холодным потом, потому что в этот момент миру наступает конец, леди и джентльмены, игра окончена, какие бы планы у вас ни были на лето, они отменены, какие бы рождественские планы у вас ни были, забудьте об этом», — сказал Риттер.