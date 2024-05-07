«Игра окончена»: в США предупредили о ядерном уничтожении НАТО

«Пожалуйста, просто откройте свои глаза и уши и послушайте, что я говорю: Южный военный округ проведет учения по применению тактического ядерного оружия. Это не значит, что они (Россия. — Прим. ред.) собираются применить ядерное оружие на Украине, они не будут этого делать. Они собираются разбомбить к чертовой матери силы НАТО в Румынии, Польше, Германии, Франции Италии», — допустил он.
Риттер также подчеркнул, что Запад получит ядерную войну, если он ее действительно хочет.
«Путин не блефует, это не игра, это не шутка, это вопрос жизни и смерти для России, они ясно дали это понять с самого начала», — добавил эксперт.
По словам аналитика, Россия уничтожает украинскую армию, и в ответ на это западные страны грозятся отправить свои войска, что, по словам, Риттера, уже неоднократно объявлялось Москвой в качестве красных линий. Экс-разведчик выразил уверенность, что в случае появления сил НАТО в зоне конфликта Россия может начать наносить ядерные удары не по территории Украины, а сразу по центрам принятия решений в странах альянса.
«Я надеюсь, что люди, наблюдающие за этим прямо сейчас, обливаются холодным потом, потому что в этот момент миру наступает конец, леди и джентльмены, игра окончена, какие бы планы у вас ни были на лето, они отменены, какие бы рождественские планы у вас ни были, забудьте об этом», — сказал Риттер.
Эксперт также призвал президента США Джо Байдена заставить Эммануэля Макрона «заткнуться» и сесть за стол переговоров.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями некоторых европейских представителей.