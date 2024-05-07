Киев поддержал решение создать силы беспилотных систем в ВСУ, заявил Умеров

«Сегодня кабинет министров поддержал проект указа президента Украины, наработанный минобороны совместно с генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ — сил беспилотных систем… Для реализации этой инициативы министерство обороны подготовит и внесет в заседание правительства соответствующий проект закона Украины», — написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.