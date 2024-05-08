Румыния рассмотрит вопрос о передаче Украине ЗРК Patriot

Власти Румынии приняли решение после того, как Германия в апреле 2024 года призвала союзников по НАТО поддержать Украину в укреплении противовоздушной обороны страны. В Берлине заявили, что поставят Киеву дополнительную батарею комплексов Patriot. Кроме того, Испания согласилась направить Украине ракеты для этих ЗРК.