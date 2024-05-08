В посольстве России заявили, что не знают о задержанном в Польше военном

Данных о том, что задержан некий российский военнослужащий, якобы незаконно пересекший белорусско-польскую границу, не было, однако в соответствии с российско-польской консульской конвенцией от 1992 года власти Польши в течение трех дней с момента задержания должны сообщить о произошедшем дипмиссии.