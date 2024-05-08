В Кремле начался юбилейный саммит ЕАЭС

Первым в Кремль приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он привез с собой большие букеты красных роз. Следом прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян, затем президенты Казахстана и Киргизии.
Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета приурочено к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.
Председательство в союзе с 1 января этого года перешло от России к Армении, поэтому сегодняшнее заседание проходит под председательством Пашиняна.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.