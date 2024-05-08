В Кремле проходит заседание саммита ЕАЭС в расширенном составе

Ранее в среду состоялось заседание Совета в узком составе. В нем приняли участие лидеры Армении, России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. После небольшого перерыва к ним присоединились президенты Кубы и Узбекистана.
Шаг к углублению интеграции
Как заявил Владимир Путин, благодаря ликвидации множества торговых и административных барьеров внутри ЕАЭС удалось обеспечить высокую степень свободы перемещения товаров, участники объединения перешли на единые технические, санитарные, ветеринарные и фитосанитарные стандарты.
Российский лидер также отметил высокие темпы роста объемов взаимных грузоперевозок, чему способствовало дополнительное обустройство и увеличение пропускной способности пограничных переходов между государствами.
«В активную фазу вошла работа по проекту крупнейшего международного коридора “Север-Юг”, который обеспечит прямой выход продукции наших стран к портам на побережье Персидского залива и Индийского океана», — подчеркнул президент.
Кроме того, он обратил внимание на успешное достижение цели по бесперебойному снабжению внутреннего рынка продуктами питания и жизненно необходимыми видами сельхозпродукции внутри ЕАЭС.
Пояс притяжения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, призвал обеспечить беспрепятственный доступ к госзакупкам внутри союза.
По его словам, на деле рынок ЕАЭС защищается не от импорта из третьих стран, а от товаров и услуг, произведенных в государствах — членах объединения.
Кроме того, глава республики выступил за цифровизацию техрегулирования, которая упростит получение информации и процессы сертификации и стандартизации внутри сообщества.
Как отметил Лукашенко, геополитические оппоненты пытаются изолировать ЕАЭС от премиальных рынков и передовых технологий, но члены союза продолжают идти вперед.
«Мы в ответе за то, чтобы он (ЕАЭС. — Прим. ред.) и дальше развивался на благо наших народов, на деле стал бы настоящим полюсом экономического притяжения в современном мире. Я абсолютно убежден, что это нам под силу», — сказал президент.
Новый импульс для роста
Как отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян, за десять лет существования ЕАЭС стал значимой площадкой для тесного экономического взаимодействия государств-членов.
Развитие транспортных инфраструктур, по мнению политика, даст дополнительный импульс росту товарооборота внутри сообщества. В этом контексте он напомнил об инициированном Ереваном проекте «Перекресток мира».
«Целью является создание необходимых логистических условий для развития торговых и экономических связей между заинтересованными государствами на основе полного уважения суверенитета, юрисдикции, паритетности и взаимности», — пояснил премьер.
Пашинян также призвал членов ЕАЭС сосредоточить усилия для учета национальных приоритетов социально-экономического развития.
Нужно убрать барьеры
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, со своей стороны, заявил, что в условиях мировой нестабильности ЕАЭС должен стать гибким и эффективным.
Он призвал создать единый безбарьерный внутренний рынок, бесшовную логистику путем гармонизации таможенных процедур и единый евразийский коридор.
Юбилейный саммит ЕАЭС, проходящий в среду в Москве, приурочен к 10-летию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз — одно из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.