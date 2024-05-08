В Кремле проходит заседание саммита ЕАЭС в расширенном составе

«Мы в ответе за то, чтобы он (ЕАЭС. — Прим. ред.) и дальше развивался на благо наших народов, на деле стал бы настоящим полюсом экономического притяжения в современном мире. Я абсолютно убежден, что это нам под силу», — сказал президент.