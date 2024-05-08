В США призвали Украину к переговорам с РФ во избежание скорого поражения

Ранее 8 мая полковник армии США отставке, военный теоретик и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что возможный отказ Соединенных Штатов поставлять оружие ВСУ был бы сигналом для России о готовности к началу переговоров. По его мнению, США на данный момент находятся не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Чем раньше Вашингтон поймет это, тем будет лучше как для него самого, так и для Киева, уточнил эксперт.