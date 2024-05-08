Глава Пентагона объявил о выводе американских военных из Нигера

Перед этим, 21 апреля, на севере Нигера в городе Агадесе сотни жителей вышли на митинг против присутствия военных США, чья военная база располагается в этом городе. Как уточняется, во время демонстрации были развернуты десятки малийских, нигерских, буркинийских и российских флагов.