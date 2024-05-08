Путин заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно

Общение Путина и Пашиняна проходит в Кремле после юбилейного саммита ЕАЭС, в котором принимал участие премьер Армении.
«Для всех наших стран, в том числе для России и для Армении позитивный характер имеет сотрудничество в рамках этой международного организации… Что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже очень успешно», — сказал Путин.
Он добавил, что рост товарооборота Армении со странами ЕАЭС с 2015 года был значительным. «В 14 раз увеличился товарооборот Армении со странами ЕврАзЭС», — сказал Путин.
Он отметил, что товарооборот Армении с РФ также вырос.
«Мы всегда прежде всего обращаем внимание на экономическое сотрудничество. За прошлый год рост товарооборота составил очень значимую величину», — сказал президент РФ.