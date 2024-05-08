Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Двусторонние отношения России и Армении развиваются успешно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Общение Путина и Пашиняна проходит в Кремле после юбилейного саммита ЕАЭС, в котором принимал участие премьер Армении.

«Для всех наших стран, в том числе для России и для Армении позитивный характер имеет сотрудничество в рамках этой международного организации… Что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже очень успешно», — сказал Путин.

Он добавил, что рост товарооборота Армении со странами ЕАЭС с 2015 года был значительным. «В 14 раз увеличился товарооборот Армении со странами ЕврАзЭС», — сказал Путин.

Он отметил, что товарооборот Армении с РФ также вырос.

«Мы всегда прежде всего обращаем внимание на экономическое сотрудничество. За прошлый год рост товарооборота составил очень значимую величину», — сказал президент РФ.

Путин Владимир