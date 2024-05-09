В Праге назвали сроки поставок 180 тыс. снарядов Киеву

К началу марта Прага нашла средства для приобретения 800 тыс. снарядов (500 тыс. калибра 155 мм и 300 тыс. калибра 122 мм). В апреле Павел сообщил, что союзники нашли в третьих странах более 1 млн снарядов, которые можно было бы закупить для поддержки Украины. Всего к чешской инициативе присоединились 20 стран, но некоторые решили не разглашать свое участие. The Wall Street Journal писала, что снаряды искали по всему миру, в том числе среди союзников России.