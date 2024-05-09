Нарышкин раскритиковал слова об отправке военных стран Запада на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, «ничего исключать нельзя». В интервью изданию Economist в начале мая Макрон вновь заявил, что не исключает такой возможности, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, «многие страны» согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.