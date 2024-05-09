Узбекский МИД призвал при въезде в Казахстан проверять отсутствие препятствий для въезда в РФ

Во избежание возникновения проблем с въездом и выездом в Казахстан или из страны гражданам Узбекистана рекомендуется проверить наличие или отсутствие запрета на въезд в РФ. Сделать это можно на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД РФ с помощью заполнения специальной онлайн формы в разделе «Сервисы».