Узбекский МИД призвал при въезде в Казахстан проверять отсутствие препятствий для въезда в РФ

В сообщении ведомства отмечается, что казахстанскими компетентными органами проводится проверка на предмет наличия нарушений миграционного и иного законодательства РФ либо неоплаченных штрафов.
В случае выявления зафиксированного нарушения в период пребывания в РФ или неоплаченного штрафа казахстанские власти могут принять решение о недопущении въезда гражданина Узбекистана в Казахстан или выезда из него.
Во избежание возникновения проблем с въездом и выездом в Казахстан или из страны гражданам Узбекистана рекомендуется проверить наличие или отсутствие запрета на въезд в РФ. Сделать это можно на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД РФ с помощью заполнения специальной онлайн формы в разделе «Сервисы».