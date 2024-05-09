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Узбекский МИД призвал при въезде в Казахстан проверять отсутствие препятствий для въезда в РФ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. МИД Узбекистана предупредил, что при пересечении узбекско-казахстанской или российско-казахстанской границы следует заблаговременно удостовериться в отсутствии препятствий для въезда не только в Казахстан, но и в РФ, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В сообщении ведомства отмечается, что казахстанскими компетентными органами проводится проверка на предмет наличия нарушений миграционного и иного законодательства РФ либо неоплаченных штрафов.

В случае выявления зафиксированного нарушения в период пребывания в РФ или неоплаченного штрафа казахстанские власти могут принять решение о недопущении въезда гражданина Узбекистана в Казахстан или выезда из него.

Во избежание возникновения проблем с въездом и выездом в Казахстан или из страны гражданам Узбекистана рекомендуется проверить наличие или отсутствие запрета на въезд в РФ. Сделать это можно на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД РФ с помощью заполнения специальной онлайн формы в разделе «Сервисы».