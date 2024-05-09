Песков назвал необходимым для РФ отстаивать правду о Второй мировой войне

Ранее 9 мая президент России Владимир Путин во время своей речи на Параде Победы указал, что страны Запада сейчас пытаются исказить правду о Второй мировой войне, потому что она мешает их колониальной политике. Россия, по словам главы государства, не приемлет претензий любой страны или объединения на исключительность, потому что понимает, к чему могут привести такие амбиции.