В Греции проходят памятные мероприятия в честь Дня Великой Победы

Монумент работы известного российского скульптора Вячеслава Клыкова, изображающий павшего советского солдата с зажатой винтовкой в руках и оплакивающую его мать-гречанку, был установлен в Афинах в 2005 году в парке на проспекте Сингру. Памятник был воздвигнут рядом с местом гибели троих советских солдат. История сохранила только их имена — Николай, Иван и Алексей. Они попали в плен, в 1943 году им удалось бежать, они вступили в ряды Национально-освободительной армии ЭЛАС. В 1944 году вместе с 25 жителями Каллифеи, среди которых были и бойцы ЭЛАС, и гражданские, советские военные были расстреляны.