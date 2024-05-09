Король Бахрейна поздравил Путина с Днем Победы

«Его величество король Хамад бен Иса Аль Халифа направил… телеграмму с поздравлениями его превосходительству президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня Победы. В телеграмме его величество выразил свои искренние поздравления и наилучшие пожелания его превосходительству… а (также пожелал — ред.) народу РФ прогресса, процветания и развития под мудрым руководством его превосходительства», — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что король Бахрейна дал высокую оценку «глубине двусторонних отношений между королевством Бахрейн и РФ», а также подчеркнул стремление королевства «укреплять и развивать отношения между двумя дружественными странами ради достижения их общих интересов».
Россия отмечает 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.