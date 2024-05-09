Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Король Бахрейна поздравил Путина с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня Победы, пожелав народу России прогресса и процветания, передает Бахрейнское госагентство новостей BNA.

Источник: © РИА Новости

«Его величество король Хамад бен Иса Аль Халифа направил… телеграмму с поздравлениями его превосходительству президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня Победы. В телеграмме его величество выразил свои искренние поздравления и наилучшие пожелания его превосходительству… а (также пожелал — ред.) народу РФ прогресса, процветания и развития под мудрым руководством его превосходительства», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что король Бахрейна дал высокую оценку «глубине двусторонних отношений между королевством Бахрейн и РФ», а также подчеркнул стремление королевства «укреплять и развивать отношения между двумя дружественными странами ради достижения их общих интересов».

Россия отмечает 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Путин Владимир
праздники