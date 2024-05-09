Президент Израиля отдал дань уважения подвигам солдат Красной армии

«В день, когда мы празднуем победу союзников над нацистской Германией, мне хотелось бы … выразить вам, дорогие наши солдаты, ветераны войны, сражавшиеся в рядах Красной Армии и союзных армий, огромную благодарность за то, что вы сотворили подвиг на полях сражений, подвиг, равного которому нет и не было в истории человечества. Многие израильтяне, да и люди во всем мире, в огромном долгу перед вами … Вы спасли все человечество от ужасной катастрофы. И всем вам сегодня я выражаю благодарность от еврейского народа и Государства Израиль.», — заявил Герцог на церемонии в Музее еврейского воина Второй мировой войны в Латруне, на которой присутствовали ветераны войны.