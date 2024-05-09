Путин высказался о музее современной истории России

Государственный центральный музей современной истории России (до 1998 года — Музей революции СССР) — один из крупнейших центров по сохранению, изучению и презентации национального культурно-исторического наследия страны с середины ХIХ века по настоящее время, единственный в стране музей по новейшей истории России. Является объектом культурного наследия федерального значения.