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Путин высказался о музее современной истории России

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Государственного центрального музея современной истории России со столетием, отметив что его экспозиция пользуется заслуженной популярностью у москвичей и гостей города, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

Государственный центральный музей современной истории России отмечает столетие в четверг, 9 мая.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с важной, знаменательной датой — 100-летием Государственного центрального музея современной истории России… Ваш коллектив идет в ногу со временем, уделяет большое внимание востребованной исследовательской, просветительской работе, организует интересные выставки, экскурсии, круглые столы. И потому экспозиция музея пользуется заслуженной популярностью у москвичей и гостей города», — говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что музей славится многими поколениями сотрудников, которые бережно хранят ценные документы, книги, фотографии, личные вещи, рассказывающие об известных политиках и переломных периодах истории страны.

Государственный центральный музей современной истории России (до 1998 года — Музей революции СССР) — один из крупнейших центров по сохранению, изучению и презентации национального культурно-исторического наследия страны с середины ХIХ века по настоящее время, единственный в стране музей по новейшей истории России. Является объектом культурного наследия федерального значения.

В настоящее время фондовое собрание музея составляет около 1,4 миллиона музейных предметов. Музейная библиотека содержит около миллиона изданий.

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