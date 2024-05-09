Путин высказался о музее современной истории России

Государственный центральный музей современной истории России отмечает столетие в четверг, 9 мая.
«Дорогие друзья! Поздравляю вас с важной, знаменательной датой — 100-летием Государственного центрального музея современной истории России… Ваш коллектив идет в ногу со временем, уделяет большое внимание востребованной исследовательской, просветительской работе, организует интересные выставки, экскурсии, круглые столы. И потому экспозиция музея пользуется заслуженной популярностью у москвичей и гостей города», — говорится в телеграмме.
Государственный центральный музей современной истории России (до 1998 года — Музей революции СССР) — один из крупнейших центров по сохранению, изучению и презентации национального культурно-исторического наследия страны с середины ХIХ века по настоящее время, единственный в стране музей по новейшей истории России. Является объектом культурного наследия федерального значения.
В настоящее время фондовое собрание музея составляет около 1,4 миллиона музейных предметов. Музейная библиотека содержит около миллиона изданий.