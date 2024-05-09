Вещание латвийских телеканалов прервали кадры парада Победы в Москве

Baltic News Network отмечает, что это уже второй случай за последний месяц, когда в результате кибератаки российский контент увидели латвийские зрители. Так, 17 апреля во время прямого эфира украинско-латвийского канала Freedom на платформе Tet в течение 20 минут звучали песни российских исполнителей и «пропагандистские ролики». В компании Tet пояснили, что сигнал с таким контентом телеканал принял со спутника.