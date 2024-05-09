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Путин предложил президенту Гвинеи-Бисау посетить Россию

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетить Россию с государственным визитом и обещал, что стороны согласуют подходящее время.

Источник: © РИА Новости

Переговоры лидеров двух стран проходят в четверг в Кремле. Ранее в этот день президент Гвинеи-Бисау в числе почетных гостей присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве.

«Уважаемый господин президент, вы не первый раз приехали в нашу страну. Вместе с тем, государственного визита в Россию пока не было. Я с удовольствием приглашаю вас посетить Российскую Федерацию с государственным визитом», — обратился Путин к президенту Гвинеи-Бисау.

Он отметил, что стороны согласуют удобное время для организации такого визита.

«Мы с вами договоримся — в удобное для вас время, график я тоже свой посмотрю, мы согласуем это время. Но прошу вас иметь в виду, что мы вас ждем с государственным визитом», — добавил президент РФ.

Путин Владимир