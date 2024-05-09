Путин предложил президенту Гвинеи-Бисау посетить Россию

Переговоры лидеров двух стран проходят в четверг в Кремле. Ранее в этот день президент Гвинеи-Бисау в числе почетных гостей присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве.
«Уважаемый господин президент, вы не первый раз приехали в нашу страну. Вместе с тем, государственного визита в Россию пока не было. Я с удовольствием приглашаю вас посетить Российскую Федерацию с государственным визитом», — обратился Путин к президенту Гвинеи-Бисау.
Он отметил, что стороны согласуют удобное время для организации такого визита.
«Мы с вами договоримся — в удобное для вас время, график я тоже свой посмотрю, мы согласуем это время. Но прошу вас иметь в виду, что мы вас ждем с государственным визитом», — добавил президент РФ.