Орбан назвал Китай одним из опорных столпов мира

Он отметил, что предыдущий визит председателя КНР в Венгрию состоялся 20 лет назад, за прошедшее время многое поменялось.
«Тогда мы жили в миропорядке с одним центром, сейчас мы живём в миропорядке, где центров несколько. Один из его опорных столпов — Китайская Народная Республика. Это страна, которая сейчас уже определяет ход процессов мировой политики и экономики», — сказал Орбан на пресс-конференции с лидером Китая Си Цзиньпином.
Он подчеркнул, что Венгрия всегда придерживалась принципа «одного Китая».
Венгерский премьер также отметил, что Будапешт приветствует усилия Пекина по установлению мира на Украине, поскольку сам с начала конфликта выступает за прекращение огня и начало переговоров.
«Колесо истории не может повернуться так, что две страны станут противниками. Венгерско-китайские отношения — это долгие десятилетия постоянной неразрывной дружбы», — добавил Орбан.
Си Цзиньпин