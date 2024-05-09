Орбан назвал Китай одним из опорных столпов мира

«Тогда мы жили в миропорядке с одним центром, сейчас мы живём в миропорядке, где центров несколько. Один из его опорных столпов — Китайская Народная Республика. Это страна, которая сейчас уже определяет ход процессов мировой политики и экономики», — сказал Орбан на пресс-конференции с лидером Китая Си Цзиньпином.