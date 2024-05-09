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Орбан назвал Китай одним из опорных столпов мира

БУДАПЕШТ, 9 мая — РИА Новости. Мир в настоящее время многополярен, и одним их его опорных столпов является КНР, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источник: © РИА Новости

Он отметил, что предыдущий визит председателя КНР в Венгрию состоялся 20 лет назад, за прошедшее время многое поменялось.

«Тогда мы жили в миропорядке с одним центром, сейчас мы живём в миропорядке, где центров несколько. Один из его опорных столпов — Китайская Народная Республика. Это страна, которая сейчас уже определяет ход процессов мировой политики и экономики», — сказал Орбан на пресс-конференции с лидером Китая Си Цзиньпином.

Он подчеркнул, что Венгрия всегда придерживалась принципа «одного Китая».

Венгерский премьер также отметил, что Будапешт приветствует усилия Пекина по установлению мира на Украине, поскольку сам с начала конфликта выступает за прекращение огня и начало переговоров.

«Колесо истории не может повернуться так, что две страны станут противниками. Венгерско-китайские отношения — это долгие десятилетия постоянной неразрывной дружбы», — добавил Орбан.

Си Цзиньпин 5—10 мая находится в европейском турне, в рамках которого он посещает Францию, Сербию и Венгрию. Венгрия стала последней страной, которую китайский лидер посетит в рамках турне.