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Харьков и Кривой Рог. Полковник ВСУ сделал шокирующее заявление о фронте

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Вероятность того, что ВС России займут весь Донбасс, достигает 70 процентов, заявил командир 92-го полка полковник Павел Федосенко в статье для Economist.

Источник: © РИА Новости

По словам военного, когда российские войска освободят Константиновку и Дружковку, им откроется путь для более глубокого продвижения.

«Через несколько недель российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге», — отметил он.

В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.