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В Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал появление на сайте Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска на Украину сигналом истощения украинских войск.

Источник: AFP 2023

Ранее на сайте Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает чрезвычайно вызывающей провокацией появление подобной петиции.

«Это очевидный сигнал истощения ВСУ и близкого краха этой банды. Мы в преддверии большого шухера под названием “падение украинского фронта и окончательный развал территорий”», — сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, на Украине грядут изменения и к этому нужно готовиться.