В Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках

Ранее на сайте Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает чрезвычайно вызывающей провокацией появление подобной петиции.