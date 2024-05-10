Ранее на сайте Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает чрезвычайно вызывающей провокацией появление подобной петиции.
«Это очевидный сигнал истощения ВСУ и близкого краха этой банды. Мы в преддверии большого шухера под названием “падение украинского фронта и окончательный развал территорий”», — сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, на Украине грядут изменения и к этому нужно готовиться.