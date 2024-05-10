Путин встретился с Мишустиным перед назначением в Госдуме

«После того, как это [одобрение кандидатуры премьера в Госдуме] произойдет, а надеюсь, что это так и будет, мы с вами встретимся еще раз и поговорим более подробно тогда о ваших предложениях. В соответствии с Конституцией будем действовать, надеюсь, что вам удастся убедить депутатов в Государственной Думе по поводу кандидатур ваших заместителей и федеральных министров», — сказал Путин.