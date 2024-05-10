Мишустин перечислил шаги для формирования новой модели экономического роста

«Необходимо развернуть новую модель экономического роста, о чем говорил недавно глава государства на встрече с крупным бизнесом», — сказал он.
Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин поставил серьезную задачу — к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. «Нужно не только увеличивать валовой выпуск товаров и услуг, рост должен сопровождаться повышением уровня доходов людей — при сохранении макроэкономической стабильности, обеспечении технологического и финансового суверенитета и решении других значимых вопросов», — сказал он.
Говоря о том, что планируется предпринять, Мишустин перечислил ряд шагов. По его словам, действовать нужно прежде всего путем дальнейшего формирования экономики предложения и создания условий для открытия новых предприятий. Кроме того, Мишустин отметил, что предстоит нарастить объем промышленного производства на десятки процентов.
«Для этого потребуются дополнительные инвестиции. И мы рассчитываем, что не только государство, но и бизнес будут активно этому способствовать. В том числе и через участие в формировании долгосрочных ресурсов на внутреннем рынке», — сказал Мишустин.
«Продолжим поддерживать и механизмы проектного и акционерного финансирования. Повышать привлекательность российской юрисдикции. Наращивая объемы производства, нужно учитывать, что новым товарам необходимы рынки сбыта. Не только внутри страны, но и за рубежом. Предстоит увеличить не менее чем на две трети объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров. А поставки продукции агропромышленного комплекса — в полтора раза. Такую задачу поставил президент», — добавил кандидат на должность главы правительства.