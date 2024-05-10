Мишустин поблагодарил Володина и депутатов за поддержку

«Хочу поблагодарить Вячеслава Викторовича Володина и вас, уважаемые депутаты, за поддержку и эффективное взаимодействие, которое помогло оперативно принимать необходимые меры и решения для выполнения задач, поставленных президентом. Рассчитываю, что так будет и в дальнейшем, и мы сохраним этот подход», — заявил Мишустин, выступая в Госдуме.