«Хочу поблагодарить Вячеслава Викторовича Володина и вас, уважаемые депутаты, за поддержку и эффективное взаимодействие, которое помогло оперативно принимать необходимые меры и решения для выполнения задач, поставленных президентом. Рассчитываю, что так будет и в дальнейшем, и мы сохраним этот подход», — заявил Мишустин, выступая в Госдуме.
Мишустин поблагодарил Володина и депутатов за поддержку
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина и депутатов за поддержку и эффективное взаимодействие, добавив, что рассчитывает на сохранение такого подхода.