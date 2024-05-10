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Володин рассказал о вопросах фракций к Мишустину

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Фракции задавали кандидату на должность председателя правительства РФ Михаилу Мишустину огромное количество вопросов, разговор был откровенным, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Источник: © РИА Новости

«Прежде чем прийти в этот зал, Михаил Владимирович (Мишустин — ред.) встретился со всеми фракциями, где в закрытом режиме состоялся откровенный разговор. Во многих фракциях звучало огромное количество вопросов. Михаил Владимирович на них отвечал, часть забрал с собой», — сказал Володин в ходе внеочередного пленарного заседания Государственной думы, на котором происходит представление кандидата на должность председателя правительства.

Ранее среди вопросов, которые рассмотрит Совет Госдумы, появился пункт с проектом постановления об утверждении премьер-министра РФ, соответствующий документ размещен в пятницу в думской электронной базе.

Мишустин Михаил
Госдума