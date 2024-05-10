Володин рассказал о вопросах фракций к Мишустину

«Прежде чем прийти в этот зал, Михаил Владимирович (Мишустин — ред.) встретился со всеми фракциями, где в закрытом режиме состоялся откровенный разговор. Во многих фракциях звучало огромное количество вопросов. Михаил Владимирович на них отвечал, часть забрал с собой», — сказал Володин в ходе внеочередного пленарного заседания Государственной думы, на котором происходит представление кандидата на должность председателя правительства.