Кадровый голод в России невозможно закрыть мигрантами, заявил Нечаев

«Мы видим, что этот кадровый голод, который в России сейчас появился, я согласен, что его мы не закроем мигрантами, потому что это другое качество рабочей силы, чем которое нам здесь нужно», — сказал Нечаев на внеочередном пленарном заседании Госдумы, где рассматривалась кандидатура Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ.
«Но у нас есть отрасли, например, атомная промышленность — не хватает шесть тысяч специалистов, авиапром — по оценкам, 14 тысяч специалистов, нужны инженеры новой формации. Мы мигрантами это сегодня не решим», — подчеркнул он.
В качестве мер, которые могут способствовать решению данной проблемы, Нечаев предложил увеличение зарплат, а также предоставление ряду специалистов отсрочки от армии.
«Действительно, просто больше платить, с одной стороны. Но нужно делать меры, которые не стоят денег, например, в оборонке есть отсрочка от армии. Давайте введем ее и в тех отраслях, которые мы считаем приоритетными, правительство считает приоритетными, — это робототехника, радиоэлектроника, среднетоннажная химия, машиностроение и станкостроение. Это не стоит денег, отсрочка, но она показывает внимание к людям этих профессий в России», — добавил Нечаев.