Кадровый голод в России невозможно закрыть мигрантами, заявил Нечаев

«Действительно, просто больше платить, с одной стороны. Но нужно делать меры, которые не стоят денег, например, в оборонке есть отсрочка от армии. Давайте введем ее и в тех отраслях, которые мы считаем приоритетными, правительство считает приоритетными, — это робототехника, радиоэлектроника, среднетоннажная химия, машиностроение и станкостроение. Это не стоит денег, отсрочка, но она показывает внимание к людям этих профессий в России», — добавил Нечаев.