В Молдавии намерены оштрафовать около 200 человек за георгиевские ленты

КИШИНЕВ, 10 мая — РИА Новости. В Кишиневе около 200 участников акции «Марш Победы» намерены оштрафовать за ношение георгиевских лент, заявила глава пресс-службы Генерального инспектората полиции республики Диана Фетко в эфире общественного телеканала «Молдова-1».
«189 человек были зафиксированы как нарушители статьи 365−5 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова (ношение георгиевской ленты). Личность 73 из них уже установлены, их ждут штрафы», — сказала она.
По словам Фетко, в основном речь идет об участниках марша Победы, а также руководителях оппозиционной Партии социалистов.
Накануне Национальный координационный комитет «Победа» призвал жителей Молдавии не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты, поскольку «за последние два года все, кого власти пытались привлечь за это к ответственности, выигрывали в судах».
В четверг в Кишиневе состоялся многотысячная акция. В этом году к ней присоединились представители соцпартии и блока «Победа». При этом партийной символики на мероприятии не было — таково было одно из условий организаторов. Всего по стране более 50 тысяч человек приняли участие в памятных маршах.
В апреле 2022 года в республике вступил в силу запрет на ношение и распространение георгиевской ленты и символов V и Z. За это предусмотрены штрафы от 4,5 до 9 тысяч леев (от 250 до 500 долларов). Конституционный суд страны постановил, что эта мера не противоречит местному законодательству, при этом наказывать за нарушение запрета можно только в случае, если эта символика использовалась для оправдания или прославления военной агрессии и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.