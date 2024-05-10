В Молдавии намерены оштрафовать около 200 человек за георгиевские ленты

В апреле 2022 года в республике вступил в силу запрет на ношение и распространение георгиевской ленты и символов V и Z. За это предусмотрены штрафы от 4,5 до 9 тысяч леев (от 250 до 500 долларов). Конституционный суд страны постановил, что эта мера не противоречит местному законодательству, при этом наказывать за нарушение запрета можно только в случае, если эта символика использовалась для оправдания или прославления военной агрессии и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.