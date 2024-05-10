Захарова прокомментировала установку мусорки на месте мемориала ВОВ в Литве

До этого, 5 мая, в посольстве России в Литве рассказали «Известиям», что в прибалтийской республике ряд мероприятий ко Дню Победы с учетом местных условий и ограничений будет проводиться только на территории посольства. В дипмиссии напомнили, что демонстрация символов, связанных с Россией, в Литве запрещена. В их числе георгиевская лента, знамя Победы, красная звезда и т. д. Штраф за «правонарушение» составляет от €300 до €1,5 тыс.