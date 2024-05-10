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Захарова прокомментировала установку мусорки на месте мемориала ВОВ в Литве

Мусорный бак, установленный властями Литвы на месте мемориала погибшим в Великой Отечественной войне (ВОВ), является местом, куда литовские власти «выбросили совесть». Об этом 10 мая заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Помойка, в которую они выбросили свою совесть», — сказала она.

Ранее в этот день стало известно, что мэрия Вильнюса ко Дню Победы в Великой Отечественной войне установила мусорный бак «для советской ностальгии» на кладбище на том месте, где до этого находился мемориал советским воинам. Как заявил градоначальник столицы Литвы Валдас Бенкунскас, данное место является «самым подходящим в городе».

До этого, 5 мая, в посольстве России в Литве рассказали «Известиям», что в прибалтийской республике ряд мероприятий ко Дню Победы с учетом местных условий и ограничений будет проводиться только на территории посольства. В дипмиссии напомнили, что демонстрация символов, связанных с Россией, в Литве запрещена. В их числе георгиевская лента, знамя Победы, красная звезда и т. д. Штраф за «правонарушение» составляет от €300 до €1,5 тыс.

Ранее, 3 мая, в латвийском городе Резекне полиция задержала 48-летнего мужчину за то, что он трижды приносил цветы к постаменту снесенного памятника «Алеша», посвященного героям Великой Отечественной войны. Памятник был демонтирован 9 ноября 2022 года. Мужчину сначала хотели привлечь к административной ответственности за «прославление военной агрессии», но после допроса правонарушение переквалифицировали в уголовное преступление, связанное с «оправданием военных преступлений».

Захарова Мария
дипломатия