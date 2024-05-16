Путина в Пекине встретила рота почетного караула

Путин прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом.
После церемонии встречи кортеж российского лидера выехал из аэропорта Пекина в сопровождении китайской полиции и отряда мотоциклистов. Президент передвигается на Aurus.
ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Рота почетного караула встречала президента РФ Владимира Путина в аэропорту Пекина, передает корреспондент РИА Новости.
Путин прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом.
После церемонии встречи кортеж российского лидера выехал из аэропорта Пекина в сопровождении китайской полиции и отряда мотоциклистов. Президент передвигается на Aurus.