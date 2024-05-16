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Путина в Пекине встретила рота почетного караула

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Рота почетного караула встречала президента РФ Владимира Путина в аэропорту Пекина, передает корреспондент РИА Новости.

Путин прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом.

После церемонии встречи кортеж российского лидера выехал из аэропорта Пекина в сопровождении китайской полиции и отряда мотоциклистов. Президент передвигается на Aurus.

Путин Владимир