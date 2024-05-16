Большие перемены. В США увидели тревожную для Киева деталь в решении Путина

«Устроенные Путиным перестановки в Минобороны представляют опасность для Украины. <…> В конечном счете, кадровые игры указывают на большие перемены в армии», — заявил колумнист.
По мнению Шеманна, новый министр обороны Андрей Белоусов может повысить эффективность российского ВПК, который обеспечивает потребности армии в зоне спецоперации.
Как отметил журналист, российские войска методично продолжают уверенное продвижение вглубь подконтрольных Киеву территорий.
«Ни что из этого (назначение Белоусова и наступление России. — Прим. ред.) не сулит ничего хорошего для Украины», — заключил он.
Президент России Владимир Путин во вторник подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, включая указ о назначении Андрея Белоусова министром обороны. Сайт Минобороны обновил страницу с данными о руководстве ведомства, главой министерства на портале теперь указан Белоусов.
В понедельник в оборонном ведомстве сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.