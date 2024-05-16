Аналитик рассказал, что Путин может обсудить в ходе визита в Китай

Президент России Владимир Путин в четверг утром прибыл в Пекин с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, это его первая зарубежная поездка после вступления в должность. Путин в ходе визита
«Я ожидаю, что во время визита президент Путин проведет серьезное общение и консультации с высшим руководством Китая о будущем и судьбе сегодняшнего мира, сможет добиться еще большего консенсуса, чтобы заложить основу для долгосрочной стратегической координации между БРИКС и странами “Одного пояса, одного пути”», — заявил Ван Цзайбан.
Говоря об ожиданиях от визита российского лидера в Китай, он также отметил, что стороны, вероятно, проведут углубленный обмен мнениями о том, как добиться политического урегулирования украинского кризиса, а также об укреплении стратегической координации между Пекином и Москвой.
Он пояснил, что «США сегодня являются общим вызовом, с которым сталкиваются Китай и Россия, Вашингтон на данном этапе изо всех сил старается продвигать политику прокси-войны, привнося хаос в мир, и вынуждает глобальные фонды искать безопасности в Штатах».
«Китай и Россия могут усилить стратегическую координацию, свести к минимуму глобальную нестабильность и в максимальной степени сдерживать США», — указал он.
Вместе с тем, отметил аналитик, ожидается, что по итогам нынешнего визита Россия и Китай будут еще активнее укреплять двустороннее стратегическое взаимодействие по вопросу реструктуризации глобальной промышленной структуры и продвигать промышленное сотрудничество, особенно в сфере высоких технологий.