Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик рассказал, что Путин может обсудить в ходе визита в Китай

ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в КНР может провести с высшим руководством Китая консультации о будущем и судьбе сегодняшнего мира, заявил РИА Новости старший научный сотрудник китайского аналитического центра «Тайхэ» Ван Цзайбан.

Источник: © РИА Новости

Президент России Владимир Путин в четверг утром прибыл в Пекин с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, это его первая зарубежная поездка после вступления в должность. Путин в ходе визита 16—17 мая посетит два китайских города — Пекин и Харбин.

«Я ожидаю, что во время визита президент Путин проведет серьезное общение и консультации с высшим руководством Китая о будущем и судьбе сегодняшнего мира, сможет добиться еще большего консенсуса, чтобы заложить основу для долгосрочной стратегической координации между БРИКС и странами “Одного пояса, одного пути”», — заявил Ван Цзайбан.

Говоря об ожиданиях от визита российского лидера в Китай, он также отметил, что стороны, вероятно, проведут углубленный обмен мнениями о том, как добиться политического урегулирования украинского кризиса, а также об укреплении стратегической координации между Пекином и Москвой.

Он пояснил, что «США сегодня являются общим вызовом, с которым сталкиваются Китай и Россия, Вашингтон на данном этапе изо всех сил старается продвигать политику прокси-войны, привнося хаос в мир, и вынуждает глобальные фонды искать безопасности в Штатах».

«Китай и Россия могут усилить стратегическую координацию, свести к минимуму глобальную нестабильность и в максимальной степени сдерживать США», — указал он.

Вместе с тем, отметил аналитик, ожидается, что по итогам нынешнего визита Россия и Китай будут еще активнее укреплять двустороннее стратегическое взаимодействие по вопросу реструктуризации глобальной промышленной структуры и продвигать промышленное сотрудничество, особенно в сфере высоких технологий.