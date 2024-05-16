Аналитик рассказал, что Путин может обсудить в ходе визита в Китай

«Я ожидаю, что во время визита президент Путин проведет серьезное общение и консультации с высшим руководством Китая о будущем и судьбе сегодняшнего мира, сможет добиться еще большего консенсуса, чтобы заложить основу для долгосрочной стратегической координации между БРИКС и странами “Одного пояса, одного пути”», — заявил Ван Цзайбан.